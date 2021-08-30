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У Києві рух швидкісного трамваю паралізовано через зливу

Затоплено також ділянку автомагістралі біля станції "Героїв Севастополя".

У Києві рух швидкісного трамваю паралізовано через зливу
Скріншот

Внаслідок сильної зливи у Києві ввечері 30 серпня затопило наземну станцію швидкісного трамваю “Героїв Севастополя”. Рух трамваїв магістраллю зупинено. 

Про це повідомляє спільнота “Київ оперативний”.

“Станція швидкісного трамваю на Героїв Севастополя затоплена. Усі трамваї стоять”, - йдеться у повідомленні.

Як видно на відео з місця події, ділянка трамвайної колії у безпосередній близькості від станції, яка проходить через низину, опинилася у воді. Це унеможливлює рух електротранспорту. 

Як повідомляють очевидці події, затоплено також ділянку проспекту Леся Курбаса біля станції “Героїв Севастополя”. У зв’язку з цим транспортне сполучення між центром Києва та житловими масивами Відрадний та Софіївська Борщагівка ускладнено.

Нагадаємо, вчора через зливу у Києві закрили один із вестибюлів станції метро "Героїв Дніпра" на синій гілці.

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