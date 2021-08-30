До Ради церков через арешти учасників реабілітаційних проєктів звернулися релігійні організації

Представники релігійних організацій звернулися до Ради церков зі зверненням щодо дій правоохоронних органів стосовно християнських реабілітаційних проєктів.

У зверненні зазначається, що "більше десятка служителів, у тому числі пасторів церков кількох об'єднань, знаходяться в місцях позбавлення волі, в СІЗО і під домашнім арештом". За звільнення деяких, за даними релігійних організацій, вимагали кошти.

Комісія міжконфесійного руху "Шлях Незалежних", створеного "для протистояння беззаконню чиновників і силових структур по відношенню до Церков і релігійних громадських організацій", провела власне розслідування кількох випадків.

У першому, що трапився 3 серпня цього року, зазначається, що о 6 ранку в Харкові у християнських соціальних центрах, де проходять реабілітацію кілька десятків людей, "увірвалися озброєні співробітники МВС Харківського обласного управління поліції, перервавши діяльність декількох християнських реабілітаційних центрів, які багато років успішно надають допомогу нарко-алко залежним людям".

"Вторгнення поліції супроводжувалося численними порушеннями прав людей, релігійної свободи громадян України, законодавства країни «Про свободу совісті та релігійні організації»", – йдеться в зверненні.

Тоді п'ятьох керівників громадських центрів реабілітації наркозалежних, яких підозрюють у незаконному позбавленні людей волі, відправили під домашній арешт, пише "Укрінформ".

Водночас проти цього виступили люди, які представилися клієнтами цих центрів та їхніми родичами.

Другий випадок – вторгнення поліцейських і спецназу в реабілітаційний центр "Час Змін", що також, за повідомленнями релігійних організацій, супроводжувалися порушенням прав людей, зокрема у вигляді тиску.

"Вторгнення поліції і припинення діяльності центру, в перебігу короткого часу, вже привела до смерті двох його колишніх реабілітантів, які, будучи «врятованими» з нього (за словами поліції) не мали можливість продовжити і завершити курс реабілітації і повернувшись до наркотиків померли", – заявили у зверненні.

За повідомленням поліції, у цьому центрі людей утримували силою. Начальник поліції області Володимир Нідзельський тоді повідомляв, що до центру могли потрапити як алко- та наркозалежні, так і ті, хто просто не вгодив родичам. "Влаштувати" туди когось міг будь-який громадянин, пише "Суспільне" з посиланням на слова Нідзельського.

Раду церков просять екстреного втручання і заступництва в питанні захисту християнських реабілітаційних центрів.

Підписантами стали більше 40 релігійних організацій. До комісії руху "Шлях Незалежних" входять пастор, керівник найбільшого на пострадянському просторі дитячого реабілітаційного проєкту "Республіка Пілігрим" Геннадій Мохненко, адміністратор реабілітаційного служіння м.Тернопіль Коган Олег, керівник громадськой спілки "Асоціація християнских центрів реінтеграції та адаптації «Нове Покоління 2018»" Дмитро Синько.

Для того, щоб відкрити реабілітаційний центр в Україні, потрібно мати ГО та могти орендувати приміщення.