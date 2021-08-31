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СБУ ліквідувала мережу із виготовлення фальшивих сертифікатів про вакцинацію

Організували її зловмисники з Волинської, Львівської та Чернівецької областей.

СБУ ліквідувала мережу із виготовлення фальшивих сертифікатів про вакцинацію
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему із виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Організували її зловмисники з Волинської, Львівської та Чернівецької областей.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію становила 1600 гривень. Щодня ділки виготовляли до 20-ти таких "документів", здебільшого вдома. А в одній з областей навіть орендували для цього офіс.

Підробки виготовляли з використанням реквізитів ліцензованих лікарів та медзакладів, що дозволяло їх власникам безперешкодно перетинати кордон іноземних держав.

Зловмисники знаходили "клієнтів" через Інтернет, а підробки надсилали замовникам поштою в усі регіони України.

Під час обшуків за місцем мешкання учасників оборудки та в орендованому офісі вилучено: комп’ютери, принтери та мобільні термінали із доказами протиправної діяльності; файли бланків міжнародних свідоцтв про вакцинацію; дублікати печаток медичних установ; банківські картки, через які здійснювалися «розрахунки» та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Швеції лікаря засудили до року тюрми за підробку ковідних довідок.

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