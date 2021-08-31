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Мер Франківська наказав підлеглим вакцинуватися або звільнятися

Аби щепитися, Марцінків дав їм два тижні.

Мер Франківська наказав підлеглим вакцинуватися або звільнятися
Руслан Марцінків
Фото: Чернігівська Свобода

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв звільнити працівників міської ради, які відмовляються вакцинуватися від COVID-19. Щоб усі працівники міської ради вакцинувалися, Марцінків дав два тижні.

"Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина «відмазка» - коли - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх", - написав Марцінків у фейсбуці.

За його словами, ті, хто не хочете вакцинуватися, мають написати заяву на звільнення.

"Інакше буде депреміювання і скорочення. Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані. Даю два тижні", - резюмував мер міста.

Як повідомляли, Руслан Марцінків вакцинувався від коронавірусу на початку березня. Йому зробили щеплення

"залишковою дозою" вакцини AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.

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