Мер Франківська наказав підлеглим вакцинуватися або звільнятися

Аби щепитися, Марцінків дав їм два тижні.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв звільнити працівників міської ради, які відмовляються вакцинуватися від COVID-19. Щоб усі працівники міської ради вакцинувалися, Марцінків дав два тижні.

"Працівники виконавчого комітету міськради мають бути 100% вакциновані! Єдина «відмазка» - коли - це коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку. Подобається-не подобається, ми є приклад для всіх", - написав Марцінків у фейсбуці.

За його словами, ті, хто не хочете вакцинуватися, мають написати заяву на звільнення.

"Інакше буде депреміювання і скорочення. Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані. Даю два тижні", - резюмував мер міста.

Як повідомляли, Руслан Марцінків вакцинувався від коронавірусу на початку березня. Йому зробили щеплення

"залишковою дозою" вакцини AstraZeneca (Covishield) індійського виробництва.