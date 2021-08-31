В Україні зроблено понад 9 млн щеплень від COVID-19

Від початку кампанії вакцинації в Україні зроблено понад 9 млн щеплень від COVID19.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу – 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 722 707 людей. Загалом проведено 9 082 122 щеплення.

За минулу добу, 30 серпня, проти COVID-19 вакциновано 150 482 людини. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини.

Протягом доби працювали 982 мобільні бригади, 2 899 пунктів щеплення і 330 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень - 52 284 - було зроблено американською вакциною Moderna. Препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech вакцинували 46720 людей.

Китайський CoronaVaс отримали 37 442 особи, вакцину AstraZeneca - 14 036 осіб.

Щеплення однодозовим препаратом Janssen не проводили.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили про необхідність щеплення третьою дозою COVID-вакцини.

МОЗ поки що не планує робити треті щеплення від коронавірусу. Україна орієнтується на повний курс ревакцинації через рік.