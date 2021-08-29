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За добу в Україні підтвердили понад 1900 випадків ковіду

Летальних випадків – 34.

За суботу, 28 серпня в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Летальних випадків – 34.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 772 особи, одужало – 685 осіб.

За добу методом ПЛР протестовано 18 344 особи, методом ІФА – 3 661 особа і експрес-тестами – 16 859.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 284 191 осіб, одужало – 2 206 392, зафіксовано 53 720 летальних випадків і проведено 11 949 470 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 серпня, в Україні було зафіксовано 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник з 3 червня, коли за добу виявили 2 266 випадків ковіду.

За прогнозом експертів Київської школи економіки, Україна вийде із "зеленої" зони в першій половині вересня.

На думку головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, до локдауну Україна може повернутися в листопаді.

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