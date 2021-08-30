Медична реформа: наші перші кроки із залучення «третинки» та відомчих закладів до ПМГ

Медична реформа продовжується. Це чітко зафіксовано в указі Президента щодо підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та рішенні РНБО «Про стан національної системи охорони здоров'я…». Володимир Зеленський визначив «дорожню карту» змін, які потрібно реалізувати у медицині.

Основні стратегічні напрями нашої роботи на найближчу перспективу: перше – це посилення менеджерської складової роботи медзакладів і як наслідок підвищення зарплат, друге - приєднання до Програми медичних гарантій більшості медустанов країни.

Фото: Макс Требухов

З 1 квітня 2022 року заклади вторинної, третинної медичної допомоги, відомчі лікарні мають перейти на принцип фінансування за надану медичну послугу. Це стосується також підрозділів Академії медичних наук, відомчих закладів Міністерства інфраструктури та інших міністерств. Ми рухаємось до створення єдиного медичного простору, який працює за єдиними правилами та принципами.

Перший крок зроблено: Комітет з питань здоров’я нації розробив законопроєкт щодо реорганізації державних медичних установ у державні некомерційні підприємства (за аналогією перетворення упродовж 2017-2019 років комунальних медичних установ на комунальні некомерційні підприємства).

Термін некомерційний означає, що підприємства не будуть виконувати функцію наповнення держбюджету. Але їм доведеться жити у новій системі пріоритетів – затверджувати фінансовий план та витрачати стільки, скільки заробив. Конкурувати за пацієнта та покращувати якість послуг.

Трансформація моделі роботи медичного закладу буде відбуватись за умови збереження трудового колективу (звільнення допускається лише у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу).

Починаючи третій етап реформи, важливо уникнути помилок, допущених на перших етапах. По-перше, це стосується правильно обрахованих тарифів. Президент доручив запровадити систему коригувальних коефіцієнтів до тарифів для врахування у вартості послуги складності пролікованих випадків та інтенсивність використання ресурсів для лікування. Якщо деякі медичні центри проводять унікальні операції із залученням найкращих фахівців – тариф повинен бути відповідним. По-друге, підготовка до трансформації має відбуватись не лише в НСЗУ, але й на рівні майбутніх державних медичних підприємства. Всі ми добре пам’ятаємо, як деякі медзаклади принципово не готувались до входження до медичної реформи. Як результат, вони вчасно не змогли виконати вимоги НСЗУ для контрактування, в них утворились борги, зокрема й по заробітній платі працівникам. Державі довелось за рахунок субвенції дофінансовувати ці лікарні.

Медзакладам, які з 1 квітня 2022 року доєднуються до медичної реформи, потрібно вже зараз проаналізувати потребу у кваліфікованих спеціалістах та обладнанні для надання максимальної кількості послуг в рамках ПМГ. Для того, щоб вчасно порушити перед МОЗ питання виділення капітальних інвестицій, без яких медичний заклад не зможе налагодити прибуткову роботу.

Законопроєкт щодо реорганізації державних установ – лише перший крок для того, щоб спростити механізм переходу відомчих закладів та лікарень «третинки» до програми медичних гарантій. Плануємо також ініціювати зміни до Податкового кодексу. Потребує вирішення і питання звільнення державних некомерційних підприємств від сплати земельного податку.

Нас очікує складний процес: відомчі заклади перейдуть до нової системи координат. Важливо врахувати проблемні питання, які виникали у комунальних підприємств при реорганізації у неприбуткові комунальні підприємства. Та допомогти лікарням, які увійдуть у медреформу, пристосуватись до нових умов.