Україна отримала ще понад 188 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech

ЮНІСЕФ доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech.

Вакцина надійшла до нашої країни у суботу, 28 серпня, повідомили у МОЗі.

Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини Україні надав уряд США через ініціативу COVAX.

Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин з цієї поставки в рамках COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга, в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID через проєкт SAFEMed.

Голова Бюро ВООЗ в Україні д-р Ярно Хабіхт зазначив, що зараз Україна робить більш ніж 1 мільйон щеплень на тиждень, що дуже обнадійливо.

У липні ЮНІСЕФ доставив 2 000 040 доз вакцини від Moderna. Загалом, на цей момент в Україну у межах COVAX було доставлено 4 325 910 доз вакцин різних виробників: Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

На початку серпня ЮНІСЕФ також підтримав доставку 509 400 доз вакцини AstraZeneca, наданих урядом Данії.

Поставки в межах COVAX продовжаться: у межах ініціативи до кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити до 20% населення від COVID.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України почало процес розірвання договору з індійським Serum Institute, який виробляє вакцини від коронавірусу Covishield і Novavax, через невиконання зобов'язань щодо поставки вакцин від ковіду