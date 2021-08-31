У Росії українському політв’язню примусово зробили щеплення невизнаною ВООЗ вакциною

Незаконно засудженому країною-агресором РФ громадянину України Геннадію Лимешку зробили щеплення від COVID-19 проти його волі вакциною, яка не визнана ВООЗ. Після імунізації його стан різко погіршився.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, працівники російської колонії, де утримується українець, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили його підписати згоду на щеплення.

"Після вакцинації стан здоров’я Геннадія Лимешка стрімко погіршився: почалася тахікардія та сильний головний біль", - написала Денісова у фейсбуці.

Вона зазначила, що адміністрація установи відмовила Геннадію Лимешку у наданні медичної допомоги.

Омбудсманка звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити надання Лимешку необхідної меддопомоги.

Також Денісова звернулася до генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського з проханням терміново відвідати українського політв'язня.

Нагадаємо, Лимешка було затримано в серпні 2017 року. Федеральна служба безпеки РФ заявила, що його затримали під час спроби пошкодити лінію електропередачі Судак - Новий Світ. У повідомленні ФСБ його називають "агентом СБУ, відправленим у Крим для здійснення диверсійних актів". В СБУ назвали затримання Лимешка провокацією і заявили, що такі фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова.

У травні 2018 року Лимешка було засуджено до восьми років ув'язнення у травні 2018 року за нібито незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин.