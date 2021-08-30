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На Херсонщині на вантажівках з "перегрузом" патрульні заробляли по 25 тис. грн на день

Наразі затримано двох учасників злочинного угруповання.

На Херсонщині на вантажівках з "перегрузом" патрульні заробляли по 25 тис. грн на день

На Херсонщині співробітники СБУ викрили та заблокували злочинну схему. Її організували троє співробітників управління патрульної поліції в Херсонській області, які залучили місцевого підприємця як посередника.

Ділки вимагали по 500 гривень з великогабаритної машини за безперешкодне перевезення понаднормових вантажів, інформує пресцентр СБУ.

Поліцейські «перевіряли» вантажівки на «перегруз» на стаціонарних постах габаритно-вагового контролю. Допомагав «знімати данину» з водіїв місцевий підприємець-посередник.

За даними слідства, схема тривала з жовтня 2020 року і приносила ділкам 25 тис. гривень «прибутку» щодня.

Наразі двох учасників злочинного угруповання затримано.

Тривають обшуки у приміщенні Управління патрульної поліції області, на стаціонарних постах здійснення габаритно-вагового контролю та за місцями мешкання учасників схеми.

У ході обшуків вилучили велику кількість готівки, платіжні картки, через які проходило більшість розрахунків.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 3 ст. 368 ( прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочину.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм міри запобіжного заходу.

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