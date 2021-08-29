Мінагро просить Раду першочергово розглянути законопроєкт про об’єднання водокористувачів та зрошення

Міністерство аграрної політики та продовольства звернеться до Верховної Ради України щодо першочергового розгляду законопроєкту про об’єднання водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель № 5202-д.

Відповідна резолюція була схвалена на зустрічі Мінагро з представниками аграрного комітету ВР, Інституту водних проблем і меліорації, Всеукраїнської аграрної ради і керівництвом Держводагенства.

Учасники зустрічі обговорили усі актуальні питання зі зрошення та “розвіяли всі міфи, пов’язані з законопроектом про об’єднання водокористувачів”.

“Йдеться про алгоритм прийняття рішення об’єднань водокористувачів, яке зможе приймати навіть малий фермер, що має декілька гектарів до великого користувача. Цей механізм пропрацьований дуже чітко, і монополії тут ні в кого не буде, тобто рішення щодо об’єднання стане консенсусом усіх водокористувачів, незалежно від розміру господарства”, – наголосив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

Він також додав, що стратегічна інфраструктура – магістральні канали, насосні станції – не будуть передані в приватну власність. Вони залишаються безстроково в державній власності.

“На момент функціонування об’єднання водокористувачів вся інфраструктура надаватиметься у вільне користування. Якщо об’єднання водокористувачів припинить свою діяльність, то вона повертається в державну власність. ЇЇ не можна давати в заставу чи накладати жодні обтяження”, – пояснив перший заступник Міністра Тарас Висоцький.

Термін дії надання в користування безстрокове, допоки працює об’єднання.

Міністр агрополітики також зауважив, що при міністерстві на постійній основі діє меліоративний штаб, на якому також обговорюються питання трансформації системи управління меліорацією, забезпечення прозорого та справедливого тарифоутворення, проблема інвентаризації та оцифрування наявних меліоративних систем.