Суд відклав заочний арешт Януковича у справі про "Межигір'я" на жовтень

Вищий антикорупційний суд відклав розгляд клопотання про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про "Межигір'я" на 4 жовтня.

Про це сказала слідчий суддя ВАКС під час судового засідання в п'ятницю, 27 серпня, на якому вона задовольнила клопотання захисту про повторний виклик Янукович шляхом публікації повістки в ЗМІ та на сайті Офісу генерального прокурора.

"Відкладаємо судове засідання у зв'язку з необхідністю виклику особи", - сказала суддя.

Нагадаємо, що 25 серпня ВАКС надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно Януковича та його сина.

Експрезидент України підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України. Дії його сина кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України. За версією правоохоронних органів, дії підозрюваних призвели до незаконного привласнення комплексу споруд на території Вишгородського району.

Справа про "Межигір'я" стосується оборудки 2007 року, коли Віктор Янукович, який очолював Кабінет Міністрів, передав резиденцію до статутного фонду держкомпанії "Надра України", після чого вона уклала договір міни з фірмою "Медінвесттрейд". Обмін полягав в тому, що держава віддає приватній фірмі "Межигір'я", а натомість отримує дві нежитлові будівлі в Києві за адресою Паркова алея, 3 і Паркова алея, 5-7.

Через два місяці - в листопаді 2007 року - компанія "Медінвесттрейд" продала резиденцію "Межигір'я" фірмі "Танталіт".

"Межигір'я" було домом для Януковича до його втечі з України.

Віктор Янукович став єдиним президентом в Україні, якого не тільки було достроково усунуто з поста, але й позбавлено звання президента України.

Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, за одним із них Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі.