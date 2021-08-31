Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, іншого поранено. Ще один військовий отримав мінно-вибухову травму внаслідок підриву.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступеню тяжкості", - сказано в ранковому зведенні.

Учора біля Новозванівки ворог тричі обстрілював позиції українських військових з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. У районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з БПЛА було скинуто гранату ВОГ-17.

Неподалік Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 31 серпня зафіксовано вже три порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

У напрямку Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Новозванівки противник застосовував міномети 120-го калібру. Поблизу Нью-Йорка збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Оновлено. У понеділок, 30 серпня, поблизу Попасної на Луганщині загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила родом із Львівщини Роман Задорожний. Йому було 27 років.

Фото: facebook.com/roksana.terlecka.54 Роман Задорожний

Про загибель бійця повідомила волонтерка Асоціації ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам’янеччини Роксана Терлецька.

"Страшна та болюча звістка прилетіла до нас з фронту. Вчора у зоні АТО/ООС поблизу Попасної загинув член нашої організації «Асоціація ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам'янеччини» наш земляк, патріот, який боронив нас від перших днів війни і до останнього подиху", - написала вона у фейсбуці.

27-річний військовий був родом із Добротвору, служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила, яка дислокується у Яворові. У нього залишилася мама, сестри та брати.

Попередньо тіло Романа Задорожного привезуть на Львівщину в четвер, 2 вересня.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.