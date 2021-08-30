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Окупанти з початку доби тричі порушили режим "тиші" на Донбасі

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окупанти з початку доби тричі порушили режим "тиші" на Донбасі
Фото: EPA/UPG

З початку поточної доби, 30 серпня, в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. За поточну добу втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє Штаб ООС.

Так, біля Новозванівки ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

“На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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