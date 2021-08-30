ДФС вручила підозру службовим особам КП "Київпастранс" за розтрату 13 млн грн

Вони діяли за попередньою змовою із службовими особами відокремленого підрозділу КП і приватними підприємствами.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві викрили посадових осіб КП "Київпастранс" у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції трамвайної лінії протягом 2020 року.

Вони діяли за попередньою змовою із службовими особами відокремленого підрозділу КП "Київпастранс" – "Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури» та іншими суб’єктами господарської діяльності (СГД)", повідомили в пресслужбі ДФС.

Також учасниками змови, за даними правоохоронців, стали суб'єкти господарської діяльності, в тому числі і з ознаками ризиковості та транзитності.

"Оголошено про підозру громадянам України - службовим особам КП «Київпастранс» та «Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури», які, діючи умисно та протиправно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з директором однієї з ТОВ та іншими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів по договору підряду на виконання робіт, укладеному між КП «Київпастранс» та ТОВ, здійснили розтрату коштів КП «Київпастранс» у розмірі 13 208 558,74 грн", – заявили в фіскальній службі.

Запобіжний захід підозрюваним не обирався.