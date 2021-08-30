У Чернівецькій області рятувальники вже шість днів шукають зниклого у лісі 60-річного грибника.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Пошуки зниклого 60-річного чоловіка, котрий пішов по гриби у ліс поблизу хутора Фальків на Вижниччині, тривають вже шостий день", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що вчора пошуковці обстежили ще 75 га території Чемернарського лісництва. Загалом з 25 по 29 серпня пошукові групи, до складу яких увійшли рятувальники, поліцейські, прикордонники та лісівники, обійшли вже 1 070 га лісового масиву.

До пошуків грибника було залучено 286 осіб та службового собаку.

"Станом на 08:00, 30 серпня, зниклу особу не знайдено, тому сьогодні пошукові роботи продовжуються", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, 14 серпня в Карпатах відстав від туристичної групи і загубився 6-річний хлопчик. Його знайшли наступного дня.