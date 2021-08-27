26 серпня у Станиці Луганській пройшла передача гуманітарної допомоги вагою у 8 тонн. Її було сформовано за ініціативою Збройних сил Латвійської Республіки та зібраною силами спонсорів і волонтерських організацій європейських країн для мешканців прифронтових населених пунктів Луганщини.
Доставку вантажу вже традиційно забезпечує Національна гвардія України, інформує пресцентр МВС.
"Більша частина сьогоднішнього вантажу – це одяг для дітей, молоді, дорослих, медичне обладнання для лікарні та побутові речі. Це небагато, але це знак довіри і того, що ми не забуваємо, що відбувається в Україні. І ми продовжуємо вірити у вашу перемогу – не лише молитвою, а й ділом", – розповів головний капелан Національних Збройних сил Латвійської Республіки Елмарс Плявінш, який організовує і координує збір, впорядкування і доставку гуманітарної допомоги.
Він додав, що загалом від початку бойових дій на Донбасі Латвія передала Україні вже близько 500 тонн гуманітарної допомоги.
Наступна гуманітарна допомога від Латвійської Республіки на територію Луганщини та Донеччини планується восени.
Нагадаємо, 13 червня Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарної допомоги.