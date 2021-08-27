26 серпня у Станиці Луганській пройшла передача гуманітарної допомоги вагою у 8 тонн. Її було сформовано за ініціативою Збройних сил Латвійської Республіки та зібраною силами спонсорів і волонтерських організацій європейських країн для мешканців прифронтових населених пунктів Луганщини.

Фото: mvs.gov.ua

Доставку вантажу вже традиційно забезпечує Національна гвардія України, інформує пресцентр МВС.

"Більша частина сьогоднішнього вантажу – це одяг для дітей, молоді, дорослих, медичне обладнання для лікарні та побутові речі. Це небагато, але це знак довіри і того, що ми не забуваємо, що відбувається в Україні. І ми продовжуємо вірити у вашу перемогу – не лише молитвою, а й ділом", – розповів головний капелан Національних Збройних сил Латвійської Республіки Елмарс Плявінш, який організовує і координує збір, впорядкування і доставку гуманітарної допомоги.

Він додав, що загалом від початку бойових дій на Донбасі Латвія передала Україні вже близько 500 тонн гуманітарної допомоги.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Наступна гуманітарна допомога від Латвійської Республіки на територію Луганщини та Донеччини планується восени.

Нагадаємо, 13 червня Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарної допомоги.