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На Донбасі поранено українського військового

Російські окупанти тричі за добу порушили "тишу".

На Донбасі поранено українського військового
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 26 серпня, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

"Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - сказано в повідомленні.

Учора поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру. У районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 27 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 25 серпня окупанти обстріляли з гранатометів будинки у Травневому.

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