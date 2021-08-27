На Донбасі поранено українського військового

Протягом минулої доби, 26 серпня, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення, повідомляє пресцентр ООС у ранковому зведенні.

"Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - сказано в повідомленні.

Учора поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру. У районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7:00 27 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, 25 серпня окупанти обстріляли з гранатометів будинки у Травневому.