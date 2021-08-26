Вантажівка під час падіння також пошкодила газову трубу, прокладену між двома селами.

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

В результаті ДТП у Запорізькій області перевернувся та загорівся бензовоз MAN. Вантажівка під час падіння також пошкодила газову трубу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Зазначається, що ДТП сталося між селами Водяне і містом Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. Повідомлення про аварію до поліції надійшло близько 16:20. На місце події негайно виїхали правоохоронці, рятувальники, медики та співробітники Кам’янка-Дніпровського управління з газопостачання та газифікації.

Поки рятувальники вживали заходи щодо локалізації пожежі, працівники поліції організували безпечний об’їзд іншим учасникам дорожнього руху. Тим часом фахівці управління з газопостачання вжили необхідні заходи щодо усунення витоку газу. Вогнеборці ліквідували загоряння близько 17:20.

“На місці події працівники поліції встановили, що водій автомобіля MAN не дотримуючись безпечної швидкості руху, виїхав на ліве узбіччя та скоїв перекидання транспортного засобу. Під час падіння бочка, прикріплена до автомобіля, відірвалась та вдарилася в газову трубу, що прокладена в селі Водяному. На узбіччі автомобіль загорівся”, - йдеться у повідомленні.

В результаті аварії 33-річний водій бензовозу отримав опік правої сторони обличчя та опік руки. Йому була надана необхідна медична допомога на місці події.

За даним фактом відносно чоловіка складений адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

Санкція за статтею тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Нагадаємо, у Львівській області біля Дрогобича в ніч на 25 серпня сталася ДТП, в якій загинули троє осіб. Водій, який її скоїв, був п'яним.