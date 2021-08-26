​СБУ повідомила про підозру одному із колишніх функціонерів "Партії регіонів" на Херсонщині

За даними спецслужби, зараз він переховується в окупованому Криму.

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру "Партії регіонів", який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області а наразі втік на тимчасово окупований півострів Крим.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією спецслужби, фігурант перебрався на півострів одразу після окупації.

"Будучи етнічним татарином, він активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення. Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою", - йдеться у повідомленні.

Джерела LB.ua в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Сейтемура Німетуллаєва.

Підозрюваний створив громадську організацію для "об’єднання кримськотатарського народу". Наразі встановлено, що справжньою метою цієї організації є:

цілеспрямована агітація населення, зокрема етнічних татар, щодо визнання легітимності факту окупації РФ території АР Крим;

агітація щодо визнання окупаційних органів влади РФ;

спонукання населення АР Крим до участі у роботі окупаційних органів влади РФ;

агітація за участь у виборах до представницьких органів окупаційної влади на території АР Крим та у виборах президента РФ.

Тривають слідчо-розшукові дії.