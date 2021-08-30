Прикордонники очікують прибуття до України понад 20 тисяч хасидів

Українські прикордонники очікують прибуття більш як 20 тисяч хасидів на початку вересня, яки приїдуть в Умань для святкування Рош га-Шану (юдейського нового року).

Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

Найбільша кількість паломників прямуватиме через пункти пропуску "Бориспіль" та "Жуляни". Для швидкого забезпечення пропускних операцій там буде залучено додатковий персонал прикордонників.

Зазначається, що військовослужбовці детально вивчали паспорти громадянина Ізраїлю, щоб уникнути можливих підробок під час пропускних операцій.

Нагадаємо, на початку осені паломники-хасиди традиційно відвідують Умань для відзначення іудейського Нового року - Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана.

Раніше повідомлялося, що до Умані збираються 50 тис. паломників-хасидів. Паломництво цього року припало на першу декаду вересня.

Для забезпечення безпеки громадян в Умані залучено понад півсотні поліцейських, які патрулюватимуть місто під час святкування Рош га-Шана. Днями для правоохоронців, які охоронятимуть хасидів, провели інструктаж. Раніше Служба безпеки провела антитерористичні навчання в Умані у межах підготовки до Рош га-Шана.

У березні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Аріє Дері, під час якої співрозмовники домовилися, що на святкування іудейського нового року в Умані Україна впускатиме лише вакцинованих хасидів.

У 2019 році у святкуваннях узяли участь 30 тисяч паломників. А торік, у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус, в'їзд іноземців в Україну заборонили до 28 вересня, однак в Україну всо одно намагалися потрапити тисячі паломників.