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Разумков відвідав Донбас (оновлено)

Голова Верховної Ради відреагував на обстріли Авдіївки окупантами.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков здійснив робочу поїздку на Донбас.

Як повідомила пресслужба парламенту, Дмитро Разумков ознайомився з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі Операції об’єднаних сил в рамках поїздки до району проведення ООС.

Фото: пресслужба ВР

"За словами голови парламенту, нещодавні обстріли міста Авдіївка є серйозним порушенням домовленостей, які були взяті всіма сторонами процесу з мирного врегулювання ситуації на сході України", - сказано в повідомленні.

Фото: пресслужба ВР

"Лише Україна виконує свої зобов’язання, і сьогодні дійсно дотримується того, що було досягнуто в Мінську, домовленостей щодо припинення обстрілів і ведення бойових дій. Але ми точно не будемо мовчати і будемо захищати себе і своїх військовослужбовців і громадян, які сьогодні вимушено мають жити в таких умовах. А все, що буде залежати від нас, від армії, від військово-цивільної адміністрації, я впевнений, ми будемо робити", - сказав голова ВР під час брифінгу.

Разумков наголосив, що Україна готова до викликів, але велика відповідальність лежить і на колегах з ОБСЄ, які повинні це фіксувати, передає Укрінформ.

"Дуже хотілося б, щоб воно функціонувало цілодобово, а не зранку до третьої або до п’ятої. А іноді в такі моменти ми не бачимо там місію. Треба бути, вибачте, сліпими, щоб не бачити такі випадки. А вони повинні бути об’єктивними для того, щоб і ми, і весь світ розумів, хто що робить, хто за що відповідає, щоб потім не було зайвих розмов", - заявив голова Ради.

Раніше у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі наголосили, що бойовики активізували обстріли на Донбасі напередодні поїздки Володимира Зеленського в Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом.

Найближчими днями бойова активність російсько-окупаційних військ може збільшуватися.

Нагадаємо, 29-30 липня Разумков під час дводенної робочої поїздки до Луганської, Донецької та Харківської областей відвідав КПВВ "Майорське" на Донеччині, а також поспілкувався з жителями прифронтових селищ та зустрівся з командуванням ООС.

3 серпня Разумков збирався їхати на Донбас, але напередодні ввечері головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заборонив відвідування посадовими особами зони проведення ООС.

30 липня в Донецьку область приїхало все керівництво держави на чолі з президентом Володимиром Зеленським - там відбувалося виїзне засідання Ради нацбезпеки та оборони. Разумков тоді його пропустив, тому що мав власне відрядження.

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