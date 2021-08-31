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На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий, ще один - поранений

Стан здоров’я пораненого - середнього ступеню важкості.

На Донбасі внаслідок обстрілу загинув український військовий, ще один - поранений
Фото: cow.org.ua

Внаслідок ворожого обстрілу в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинув український військовий, ще один військовослужбовець отримав поранення. 

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ".

“В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще один дістав поранення. Пораненого було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров’я середнього ступеню важкості. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем у відповідь українські військові припинили злочинні дії противника.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

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