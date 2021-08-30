На Луганщині хімічне підприємство зливало небезпечні відходи у Сіверський Донець, - СБУ

Рівень вмісту заліза у воді перевищує допустимий рівень у 15 разів, азоту амонійного - у 5 разів.

Фото: СБУ

На Луганщині СБУ викрила посадовців одного з великих хімічних підприємств на значних порушеннях екологічного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Впродовж тривалого часу виробництво «економило» на ремонті та модернізації очисних споруд і зливало тони небезпечних відходів у Сіверський Донець. А щоб не платити екологічний податок у повному обсязі, посадовці занижували об’єми шкідливих викидів", - йдеться у повідомленні.

За результатами експертизи рівень вмісту заліза у воді перевищує допустимий рівень у 15 разів, азоту амонійного - у 5 разів. Задокументовано і значне перевищення нафтопродуктів, магнію, сульфатів, фосфатів тощо.

Як відомо, Сіверський Донець збагачує питні горизонти Лисичанська, Рубіжного Сєвєродонецька, інших населених пунктів і є найбільшим магістральним каналом меліорації земель регіону.

"За даними слідства, лише за півроку хімічне виробництво завдало навколишньому середовищу шкоду на суму понад 270 тис. грн", - сказано у повідомленні.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження. В результаті обшуків на підприємстві отримано документальні докази порушення посадовцями екологічного законодавства.

Фото: СБУ

Наразі одному з керівників підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі для виявлення та покарання усіх причетних до правопорушення осіб.

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