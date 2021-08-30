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На Луганщині хімічне підприємство зливало небезпечні відходи у Сіверський Донець, - СБУ

Рівень вмісту заліза у воді перевищує допустимий рівень у 15 разів, азоту амонійного - у 5 разів. 

Фото: СБУ

На Луганщині СБУ викрила посадовців одного з великих хімічних підприємств на значних порушеннях екологічного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Впродовж тривалого часу виробництво «економило» на ремонті та модернізації очисних споруд і зливало тони небезпечних відходів у Сіверський Донець. А щоб не платити екологічний податок у повному обсязі, посадовці занижували об’єми шкідливих викидів", - йдеться у повідомленні.

За результатами експертизи рівень вмісту заліза у воді перевищує допустимий рівень у 15 разів, азоту амонійного - у 5 разів. Задокументовано і значне перевищення нафтопродуктів, магнію, сульфатів, фосфатів тощо. 

Як відомо, Сіверський Донець збагачує питні горизонти Лисичанська, Рубіжного Сєвєродонецька, інших населених пунктів і є найбільшим магістральним каналом меліорації земель регіону.

"За даними слідства, лише за півроку хімічне виробництво завдало навколишньому середовищу шкоду на суму понад 270 тис. грн", - сказано у повідомленні.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження. В результаті обшуків на підприємстві отримано документальні докази порушення посадовцями екологічного законодавства.

Фото: СБУ

Наразі одному з керівників підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі для виявлення та покарання усіх причетних до правопорушення осіб.

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України припинила масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для виплат пенсій у Харківській області.

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