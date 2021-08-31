Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни

Глава представництва НАТО в Україні Александер Вінніков заявив, що в Північноатлантичному договорі немає такої норми, яка не дозволяла б вступ країни під час війни на її території.

"У Вашингтонському договорі НАТО немає такої норми. Втім, врешті решт союзники мають бути переконані, що вступ нового члена посилить безпеку Альянсу. Саме тому це рішення ухвалюється колективно", - сказав дипломат в інтерв'ю "Європейській правді".

Він також наголосив, що в альянсі зацікавлені в тому, щоби агресивні дії РФ лишалися червоною лінією для НАТО.

Нагадаємо, посол Великобританії Мелінда Сіммонс нещодавно заявила, що питання про можливість приєднання України до НАТО "вже вирішене в принципі", але для цього потрібні реформи зі сторони України.

Влада України останнім часом неодноразово заявляла, що деякі країни НАТО використовують питання реформ як виправдання для приховування власного небажання дратувати Росію.

На початку липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна з 2008 року достатньо змінилася, щоб отримати від НАТО новий етап у євроатлантичній інтеграції, але окремі країни продовжують вимагати якихось реформ. На думку міністра, це просто відмовки.