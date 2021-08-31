Американська ПРО перехопила 5 ракет, випущених по аеропорту Кабула
Американська ПРО перехопила 5 ракет, випущених по аеропорту Кабула
Український військовий спецназ допоміг Канаді евакуювати перекладачів з Афганістану
Український військовий спецназ допоміг Канаді евакуювати перекладачів з Афганістану
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України
Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
На следующий год - в Донецке
На следующий год - в Донецке
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Помер російський генерал, який воював проти України в 2014-2015 роках
Помер російський генерал, який воював проти України в 2014-2015 роках
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

​Над криголамом "Джеймс Кларк Росс" підняли український прапор

Судно прибуде в Одесу після оформлення всіх документів.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Над криголамом "Джеймс Кларк Росс", який Україна купила у Великобританії, підняли державний прапор. Це сталося в понеділок, 30 серпня, в порту міста Фредеріксгавн (Данія), де наразі перебуває судно.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

"Неймовірно пишаємося, що над легендарним британським криголамом віднині майорить наш державний прапор. Вперше за роки незалежності український науковий флот поповнюється новим судном. Вірю, що з цього починається повернення української науки до Світового океану", – сказав з цього приводу Євген Дикий, директор НАНЦ.

Судно вирушить в Одесу після переоформлення низки документів на нового власника. Пізніше воно також отримає нове ім'я.

Фото: facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Україна купила криголам "Джеймс Кларк Росс" 19 серпня 2021 року після того, як у лютому президент Володимир Зеленський поспілкувався з українськими полярниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також