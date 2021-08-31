Судно прибуде в Одесу після оформлення всіх документів.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Над криголамом "Джеймс Кларк Росс", який Україна купила у Великобританії, підняли державний прапор. Це сталося в понеділок, 30 серпня, в порту міста Фредеріксгавн (Данія), де наразі перебуває судно.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

"Неймовірно пишаємося, що над легендарним британським криголамом віднині майорить наш державний прапор. Вперше за роки незалежності український науковий флот поповнюється новим судном. Вірю, що з цього починається повернення української науки до Світового океану", – сказав з цього приводу Євген Дикий, директор НАНЦ.

Судно вирушить в Одесу після переоформлення низки документів на нового власника. Пізніше воно також отримає нове ім'я.

Фото: facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: facebook/Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Україна купила криголам "Джеймс Кларк Росс" 19 серпня 2021 року після того, як у лютому президент Володимир Зеленський поспілкувався з українськими полярниками.