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Росія завдала ракетного удару по центру реабілітації дітей і дитбудинку в Сумах

Наслідки ворожої атаки уточнюють.

Росія завдала ракетного удару по центру реабілітації дітей і дитбудинку в Сумах
Наслідки російського обстрілу Сум увечері 1 вересня 2024 року
Фото: Суспільне Суми

Увечері 1 вересня Росія завдала ракетного удару по Сумах.

Як повідомила обласна військова адміністрація, під обстріл потрапило приміщення, де розташовані центр соціально-психологічної реабілітації дітей і дитячий будинок.

В ОВА наголосили, що будівля розташована серед житлового мікрорайону міста.

На місці працюють всі необхідні служби. Людям надають медичну допомогу. Наслідки ворожої атаки уточнюють.

Керівник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив, що 2 вересня з 8.00 ранку у 22-ій школі розгорнуть штаб, який запрацює з 9.00.

  • Нині вдень на Суми росіяни скинули декілька КАБів. 
  • Унаслідок атаки окупантів пошкоджені одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративна будівля і три транспортні засоби. Також пошкоджений цех одного з місцевих заводів. Поранена працівниця підприємства.
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