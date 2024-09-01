Увечері 1 вересня Росія завдала ракетного удару по Сумах.
Як повідомила обласна військова адміністрація, під обстріл потрапило приміщення, де розташовані центр соціально-психологічної реабілітації дітей і дитячий будинок.
В ОВА наголосили, що будівля розташована серед житлового мікрорайону міста.
На місці працюють всі необхідні служби. Людям надають медичну допомогу. Наслідки ворожої атаки уточнюють.
Керівник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив, що 2 вересня з 8.00 ранку у 22-ій школі розгорнуть штаб, який запрацює з 9.00.
- Нині вдень на Суми росіяни скинули декілька КАБів.
- Унаслідок атаки окупантів пошкоджені одне з промислових підприємств міста, зокрема, виробниче та складське приміщення, адміністративна будівля і три транспортні засоби. Також пошкоджений цех одного з місцевих заводів. Поранена працівниця підприємства.