Увечері 1 вересня Росія завдала ракетного удару по Сумах.

Як повідомила обласна військова адміністрація, під обстріл потрапило приміщення, де розташовані центр соціально-психологічної реабілітації дітей і дитячий будинок.

В ОВА наголосили, що будівля розташована серед житлового мікрорайону міста.

На місці працюють всі необхідні служби. Людям надають медичну допомогу. Наслідки ворожої атаки уточнюють.

Керівник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив, що 2 вересня з 8.00 ранку у 22-ій школі розгорнуть штаб, який запрацює з 9.00.