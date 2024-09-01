Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на 2 вересня.

За інформацією синоптиків, у понеділок очікують мінливу хмарність.

У південно-східній частині, вночі - у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів.

погода 2 вересня

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; у східних областях вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 17-22°, у західних областях - 13-18°; вдень 27-32°.