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Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі

Упродовж дня очікують мінливу хмарність.

Синоптики розповіли, де у понеділок падатимуть дощі
дощ

Гідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на 2 вересня.

За інформацією синоптиків, у понеділок очікують мінливу хмарність. 

У південно-східній частині, вночі - у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, грози. На решті території - без опадів.

погода 2 вересня
погода 2 вересня

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; у східних областях вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 17-22°, у західних областях - 13-18°; вдень 27-32°.

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