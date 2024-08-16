Укргідрометцентр: спека в Україні може тривати приблизно до 25 серпня

Спікерка Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що в Україні розпочинається друга хвиля спеки, яка може тривати приблизно до 25 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже зараз ми можемо говорити про те, що до нас наближається друга хвиля спеки, вона розпочнеться відзавтра, уже будуть вищі показники температури", – сказала вона на брифінгу в п'ятницю.

За словами Птухи, тепле повітря, яке надходитиме на територію України з південного заходу, спровокує вищі температурні показники. Насамперед у південно-західних і південних областях.

У багатьох областях України температура триматиметься в районі 29-34°, у південно-західних і південних областях вона може сягнути 35-37°.

Речниця Укргідрометцентру зазначає, що сильна спека класифікується з 35°.

Водночас, за її словами, у західних областях можуть іти дощі через область зниженого тиску. А ось на південному сході погода буде переважно без опадів, що сприяє високому рівню пожежної небезпеки.

Птуха повідомила, що друга хвиля спеки може триматися в Україні до 25 серпня.

"За розрахунками, до середини третьої декади серпня, тобто до 25 серпня, може триматися... На Київщині пік припаде з 17 до 21 серпня, потім уже буде і для західних, і для північних областей певне послаблення", – сказала вона.

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, своєю чергою, повідомив, що в Україні, якщо порівняти з попереднім роком, удвічі збільшилася кількість пожеж і на 22% кількість потонулих у водоймах.

ДСНС називає однією з причин цього сильну спеку, яка спостерігається в Україні цього літа, і просить людей бути уважними, дотримуватися правил пожежної безпеки та купатися у спеціально призначених для цього місцях.