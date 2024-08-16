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У Мирнограді досі залишаються 20 тисяч людей. Ворог на підступах до міста

Ворог знаходиться у шести кілометрах від міста на Донеччині. Людям необхідно евакуюватися.

У Мирнограді досі залишаються 20 тисяч людей. Ворог на підступах до міста
Фото: Telegram/Вадим Філашкін

У Мирнограді Донецької області, до якого наближається російська армія, залишаються ще приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча – це діти.

Про це повідомляє в.о. начальника міської військової адміністрації Мирнограда Юрій Третяк в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, у місті досі залишаються 20 тисяч людей, серед яких тисяча — діти. Чимало жителів самі евакуюються, але є ті, хто відмовляється виїжджати.

"Ситуація напружено-стабільна. Але ворог потроху просувається. Зараз лінія бойового зіткнення — приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація", — повідомив Третяк.

Очільник МВА додає, що влада намагається у першу чергу евакуювати дітей та людей похилого віку. Людей доводиться вмовляють виїжджати з міста, а помешкання містян обходять працівники адміністрації із закликами до евакуації. Міська влада планує вивезти з Мирнограда усіх жителів до кінця серпня. 

"Є люди, які відмовляються будь-що виїжджати… Їх небагато, але бувають такі випадки, коли батьки по телефону кажуть, що діти вже виїхали, а ми з’ясовуємо, що вони ще в громаді знаходяться", — розповів голова МВА.

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