На Херсонщині окупанти атакували рятувальників і карету "швидкої"

Росіяни продовжують обстріли населених пунктів Херсонської області. Зокрема, окупанти атакували Антонівку та Станіслав.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зокрема, в Станіславі ворог вдарив з дрона поблизу карети “швидкої”, внаслідок чого авто зазнало пошоджень. Водій не постраждав.
Також, під час гасіння пожежі в Антонівці російська армія атакувала рятувальників. Понівечено пожежну автівку, без постраждалих.
- Упродовж минулої доби російська армія обстріляла об'єкти критичної та транспортної інфраструктури, гуманітарний штаб, приватне підприємство. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 дістали поранення, зокрема і дитина.