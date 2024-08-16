На Херсонщині окупанти атакували рятувальників і карету "швидкої"

В Станілаві ворог обстріляв "швидку". В Антонівці під обстріл потрапили рятувальники.

Пожежі в екосистемах на Херсонщині

Росіяни продовжують обстріли населених пунктів Херсонської області. Зокрема, окупанти атакували Антонівку та Станіслав.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зокрема, в Станіславі ворог вдарив з дрона поблизу карети “швидкої”, внаслідок чого авто зазнало пошоджень. Водій не постраждав.

Також, під час гасіння пожежі в Антонівці російська армія атакувала рятувальників. Понівечено пожежну автівку, без постраждалих.