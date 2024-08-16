Керівників двох ТЦК Київської області викрили на хабарах. У них знайшли понад $1 млн

За даними слідства, підозрювані оформлювали ухилянтам документи про непридатність до військової служби.

Керівників Бориспільського та Бучанського ТЦК викрили на схемі ухилення від мобілізації. У них та їхнього спільника-іноземця вилучили понад $1 млн. Кошти вони зберігали в спеціальних схованках під підлогою та в обшивці осель. За даними слідства, вони допомогли ухилитися від мобілізації не менш ніж 20 людям. Схема полягала в оформленні документів про непридатність до служби.

Їм повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також наданні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 КК України). Про це повідомили в Офісі генпрокурора і СБУ.

"За даними слідства, керівники Бориспільського та Бучанського ТЦК організували схему ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Вони забезпечували виготовлення підроблених медичних документів, які в подальшому слугували підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до військової служби та їх виключення з військового обліку", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Фото: СБУ Очільників ТЦК викрили на хабарях

З кожного "ухилянта" просили щонайменше 37 000 доларів.

До своєї протиправної діяльності голови ТЦК намагалися залучити службових осіб Центральної військово-лікарської комісії Збройних Сил України для безперешкодного затвердження необхідних документів.

У приміщеннях ТЦК, а також за місцем проживання керівників ТЦК, їхнього спільника, "ухилянтів" та в автомобілях фігурантів провели понад 30 обшуків.

"У ході проведення обшуків у двох керівників районних ТЦК вилучили майже пів мільйона доларів США, ще понад 600 тис доларів США у їхнього спільника, а також військово-облікові та медичні документи військовозобов’язаних", – йдеться у повідомленні ОГП.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.