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Опитування ДАРТ: менше чверті готелів і баз відпочинку в Україні мають номери для людей з інвалідністю

Більшість туристичних місць розміщення не є інклюзивною. 

Лише 23% туристичних місць для розміщення (готелів, баз відпочинку, мотелів, курортних закладів та кемпінгів) мають номери, обладнані для людей з інвалідністю.

Про це свідчить опитування Державного агентства розвитку туризму та обласних військових адміністрацій. В опитуванні взяли участь 6 394 суб'єкти туристичної діяльності: 3 537 готелів, 2 116 баз відпочинку, 261 курортний заклад, 445 мотелів та кемпінгів. 

"Тільки в 23% закладах розміщення, які взяли участь в опитуванні, є номери, облаштовані для осіб з інвалідністю, і в 26% наявні облаштовані універсальні вбиральні. 16% закладів зазначили, що мають доступні шляхи евакуації для осіб з інвалідністю. 24 % вказали, що використовують міжнародні символи доступності", – йдеться в результатах. 

Доступність місць відпочинку для людей з інвалідністю
Фото: ДАРТ
Доступність місць відпочинку для людей з інвалідністю

Найвищі показники у процентному співвідношенні щодо ознак доступності мають лише три параметри: безпроблемний вхід на територію – 43%, відокремлені місця для паркування транспортних засобів людей з інвалідністю – майже 56%, та обізнаний персонал з правилами та етикетом приймання осіб з так званих маломобільних груп населення – 66%. 

Рівень інклюзивності визначали за чек-листом з 17 ознак доступності, прописаних в "Методичних рекомендаціях з питань формування безбар’єрності в туризмі". Рекомендації погоджені Міністерством розвитку громад територій та інфраструктури України та оприлюднені на сайті ДАРТ. Для опитування аналізували десять із них. 

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