Ленінопад дістався Росії: у Суджі зник пам'ятник "вождю"

Відреагував навіть український Мінкульт, але потім допис прибрав.

Російська Суджа, яку нині контролюють Збройні Сили України, лишилася без Леніна: як пише hromadske, пам'ятник кривавому революціонеру зник з постамента біля міської адміністрації.

Місцеві пабліки припускають, що ленінопад справа рук українських воїнів, хоча відеодоказів цьому немає. Не відомо й куди ділася сама скульптура.

Цікаво, що на подію спершу відреагувало Міністерство культури та інформаційної політики, проте згодом допис із соцмереж відомства було прибрано.

Натомість залишилася світлина з "осиротілим" постаментом у Суджі на Telegram-сторінці радниці керівника Офісу Президента Дар'ї Зарівної.