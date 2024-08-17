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Ленінопад дістався Росії: у Суджі зник пам'ятник "вождю"

Відреагував навіть український Мінкульт, але потім допис прибрав.

Ленінопад дістався Росії: у Суджі зник пам'ятник "вождю"
Суджа без Леніна
Фото: hromadske

Російська Суджа, яку нині контролюють Збройні Сили України, лишилася без Леніна: як пише hromadske, пам'ятник кривавому революціонеру зник з постамента біля міської адміністрації.

Місцеві пабліки припускають, що ленінопад справа рук українських воїнів, хоча відеодоказів цьому немає. Не відомо й куди ділася сама скульптура.

Цікаво, що на подію спершу відреагувало Міністерство культури та інформаційної політики, проте згодом допис із соцмереж відомства було прибрано.

Натомість залишилася світлина з "осиротілим" постаментом у Суджі на Telegram-сторінці радниці керівника Офісу Президента Дар'ї Зарівної.  

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