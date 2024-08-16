Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули, троє у лікарні (доповнено)
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
​Мерія Львова звинуватила сім'ю нардепа Дубневича у самовільному будівництві на території парку "Цитадель"
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Ахметов продає літаки, Боголюбов відпочиває на яхті у Греції: УП опублікувала розслідування про найбагатших українців
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Вже працюють правоохоронні органи, – Ляшко про новий скандал навколо Охматдиту
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за п’ятницю, 16 серпня: 99 боєзіткнень, операція в Курській області, новий скандал навколо Охматдиту

Бойові дії на Донеччині, 99 бойових зіткнень, ворожі обстріли, евакуація з Мирнограда. Яким запам’ятається 905-й день повномасштабної війни.

Головне за п’ятницю, 16 серпня: 99 боєзіткнень, операція в Курській області, новий скандал навколо Охматдиту
Наслідки російського обстрілу Куп'янського району Харківщини 15 серпня 2024 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 серпня відбулось 99 бойових зіткнень, противник завдав п’ятьох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, 56 авіаційних ударів - скинув 69 КАБів, задіяв для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснив 3371 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Пантелеймонівки, Водяного, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Гродівки, Новогродівки, Новожеланного, Птичого та Зеленого поля точилися жорсткі бої.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 серпня – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимирові Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема у Курській області РФ.

За словами Сирського, на деяких напрямках українські підрозділи мають просування від 1 до 3 км вглиб противника. Наразі тривають бої. "Загалом ситуація контрольована. Всі заходи проводять відповідно до плану", - запевнив Сирський.

Головком на запитання Зеленського про те, чи чогось військовим бракує, сказав, що бійці всім забезпечені.

Тим часом у Мирнограді Донецької області, до якого наближається російська армія, залишаються ще приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча – це діти, повідомив в.о. начальника міської військової адміністрації Мирнограда Юрій Третяк в ефірі "Радіо Свобода".

"Ситуація напружено-стабільна. Але ворог потроху просувається. Зараз лінія бойового зіткнення — приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація", — повідомив Третяк.

Очільник МВА додає, що влада намагається у першу чергу евакуювати дітей та людей похилого віку. Людей доводиться вмовляють виїжджати з міста, а помешкання містян обходять працівники адміністрації із закликами до евакуації. Міська влада планує вивезти з Мирнограда усіх жителів до кінця серпня.

Комітет гуманітарної та інформаційної політики підтримав правки до остаточної версії законопроєкту про заборону УПЦ (МП) (законопроєкт 8371).

Про це повідомили народні депутати Володимир В'ятрович у фейсбуці та Ірина Геращенко у телеграмі.

"Комітет гуманітарної та інформаційної політики щойно підтримав правки до остаточної версії законопроєкту, який поставить крапку в існуванні російської православної церкви та її філій в Україні. Тепер - в зал і з Богом до перемоги", – написав В'ятрович.

Геращенко додала, що наступного тижня документ винесуть на голосування. "Наступний пленарний тиждень, як я і обіцяла, розпочнеться з заборони московських попів. Це буде одне з найважливіших рішень ВР нинішнього скликання", – зазначила вона.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір заявив, що «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки Охматдиту.

Жовнір пояснив, що реквізити фонду після атаки були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соцмережах, у ЗМІ, на сайтах та сторінках ряду органів державної влади, громадських організацій тощо. До всіх публікацій і листів лікарні до спонсорів, починаючи з 8 липня, додавались реквізити й фонду, “бо раніше завжди мали нормальну взаємодію”, каже директор лікарні.

“Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я НДСЛ «Охматдит», став для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відбудови. В результаті за кілька діб фондом було отримано рекордну суму. Й у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення «Охматдиту». Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня”, – сказав Володимир Жовнір.

За його словами, починаючи з перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні їхня комунікація з фондом почала погіршуватись.

“Сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись.

Подробиці – в нашій новині.

І про врожай. Україна завершує треті жнива під час повномасштабної війни, зібравши загалом 28,5 млн тонн зернових: 21,7 млн тонн пшениці, 5,5 млн тонн ячменю, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies