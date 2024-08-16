Головне за п’ятницю, 16 серпня: 99 боєзіткнень, операція в Курській області, новий скандал навколо Охматдиту

Бойові дії на Донеччині, 99 бойових зіткнень, ворожі обстріли, евакуація з Мирнограда. Яким запам’ятається 905-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 16 серпня відбулось 99 бойових зіткнень, противник завдав п’ятьох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, 56 авіаційних ударів - скинув 69 КАБів, задіяв для ударів 687 дронів-камікадзе та здійснив 3371 обстріл позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Покровському напрямку з початку доби в районах Пантелеймонівки, Водяного, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Гродівки, Новогродівки, Новожеланного, Птичого та Зеленого поля точилися жорсткі бої.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 серпня – в новині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів Володимирові Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема у Курській області РФ.

За словами Сирського, на деяких напрямках українські підрозділи мають просування від 1 до 3 км вглиб противника. Наразі тривають бої. "Загалом ситуація контрольована. Всі заходи проводять відповідно до плану", - запевнив Сирський.

Головком на запитання Зеленського про те, чи чогось військовим бракує, сказав, що бійці всім забезпечені.

Тим часом у Мирнограді Донецької області, до якого наближається російська армія, залишаються ще приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча – це діти, повідомив в.о. начальника міської військової адміністрації Мирнограда Юрій Третяк в ефірі "Радіо Свобода".

"Ситуація напружено-стабільна. Але ворог потроху просувається. Зараз лінія бойового зіткнення — приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація", — повідомив Третяк.

Очільник МВА додає, що влада намагається у першу чергу евакуювати дітей та людей похилого віку. Людей доводиться вмовляють виїжджати з міста, а помешкання містян обходять працівники адміністрації із закликами до евакуації. Міська влада планує вивезти з Мирнограда усіх жителів до кінця серпня.

Комітет гуманітарної та інформаційної політики підтримав правки до остаточної версії законопроєкту про заборону УПЦ (МП) (законопроєкт 8371).

Про це повідомили народні депутати Володимир В'ятрович у фейсбуці та Ірина Геращенко у телеграмі.

"Комітет гуманітарної та інформаційної політики щойно підтримав правки до остаточної версії законопроєкту, який поставить крапку в існуванні російської православної церкви та її філій в Україні. Тепер - в зал і з Богом до перемоги", – написав В'ятрович.

Геращенко додала, що наступного тижня документ винесуть на голосування. "Наступний пленарний тиждень, як я і обіцяла, розпочнеться з заборони московських попів. Це буде одне з найважливіших рішень ВР нинішнього скликання", – зазначила вона.

Директор Охматдиту Володимир Жовнір заявив, що «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство», який отримував пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки Охматдиту.

Жовнір пояснив, що реквізити фонду після атаки були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соцмережах, у ЗМІ, на сайтах та сторінках ряду органів державної влади, громадських організацій тощо. До всіх публікацій і листів лікарні до спонсорів, починаючи з 8 липня, додавались реквізити й фонду, “бо раніше завжди мали нормальну взаємодію”, каже директор лікарні.

“Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я НДСЛ «Охматдит», став для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов’язані з процесом відбудови. В результаті за кілька діб фондом було отримано рекордну суму. Й у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення «Охматдиту». Подібне навіть не можливо було уявити… До сьогоднішнього дня”, – сказав Володимир Жовнір.

За його словами, починаючи з перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду на рахунок лікарні їхня комунікація з фондом почала погіршуватись.

“Сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись.

Подробиці – в нашій новині.

І про врожай. Україна завершує треті жнива під час повномасштабної війни, зібравши загалом 28,5 млн тонн зернових: 21,7 млн тонн пшениці, 5,5 млн тонн ячменю, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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