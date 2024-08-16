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На Миколаївщині внаслідок влучання дрона у службовий автомобіль травмовані троє поліцейських

Зараз поліцейські перебувають на лікуванні, їхньому життю нічого не загрожує.

На Миколаївщині внаслідок влучання дрона у службовий автомобіль травмовані троє поліцейських
Росіяни вдарили дроном по поліцейському автомобілю на Миколаївщині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Миколаївській області

Сьогодні, 16 серпня, російські військові завдали удар безпілотником по Куцурубській громаді Миколаївської області. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Миколаївській області.

Росіяни атакували FPV-дроном службовий автомобіль поліцейських, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки.

Внаслідок російського удару правоохоронці отримали вибухові поранення. Зараз поліцейські перебувають на лікуванні, їхньому життю нічого не загрожує.

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За фактом порушення законів та звичаїв війни поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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