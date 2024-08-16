Солдату, який вбив та поранив людей на Тернопільщині, повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 45-річному солдату батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ, який у четвер, 15 серпня, застрелив двох людей.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

"За даними слідства, у четвер, 15 серпня, близько 15:35, військовий, який перебував у добовому наряді з ввіреною йому зброєю, самовільно залишив розташування військової частини та в центрі в с. Доброводи Збаразької територіальної громади Тернопільського району здійснив декілька десятків пострілів в оточуючих, після чого втік", - ідеться у повідомленні.

Внаслідок стрілянини дві жінки загинули, ще четверо зазнали вогнепальних поранень, їх госпіталізували.

Причини такої поведінки солдата встановлюються. Його було затримано в порядку ст. 208 КПК України незадовго після інциденту.

Солдату повідомлено про підозру в умисному вбивстві та завершеному замаху на вбивство (п. 1 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).

Вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.