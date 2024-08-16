ДСНС повідомила про збільшення кількості загиблих на воді

Уже 894 людини втопилися від початку цього року.

В Україні з початку 2024 року фіксують збільшення на 22% кількості загиблих на воді.

Про це повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

За його словами, загинули вже 894 людини. Це близько на 22% більше, ніж у 2023 році. Лише з початку серпня кількість загиблих сягнула 61.

Найбільша кількість людей гине саме в необладнаних для купання місцях. Особлива увага - до безпеки малолітніх.

"Закликаємо купатися там, де пляжі обладнані, де рішеннями місцевих органів влади визначені місця для купання. Такі пляжі та дно водойм обстежені, визначена швидкість течії, є поруч рятувальники та створена інфраструктура для того, щоб швидко допомогти й врятувати", - сказав Хорунжий.

У ДСНС нагадали: перебуваючи на водоймах, не слід запливати за буї, не перебувати у воді понад 20 хвилин, не стрибати у воду, не знаючи глибини, не стрибати з мостів, не плавати поруч із плавзасобами тощо.