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З 19 серпня у Кураховому на Донеччині продовжать комендантську годину

Вона триватиме з 17.00 до 9.00.

З 19 серпня у Кураховому на Донеччині продовжать комендантську годину
Наслідки обстрілу Курахового на Донеччині, фото ілюстративне

У Кураховому продовжили комендантську годину.

Про це повідомив очільник Донеччини Вадим Філашкін.

За його словами, у відповідному розпорядженні йдеться, що комендантська година діятиме з 17.00 по 9.00.

Зміни почнуть діяти з 19 серпня.

Філашкін також закликав жителів прифронтових громади евакуюватися. 

  • У Новогродівці комендантська година триватиме тепер із 15:00 до 11:00. 
  • У двох громадах Харківської області (Дергачівській та Липецькій) теж подовжили комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 9:00.
  • Щодо евакуації, то напередодні керівник Покровської міської військової адміністрації, що на Донеччині, Сергій Добряк оприлюднив звернення до жителів громади із закликом залишити місто, оскільки росіяни наблизилися майже впритул.
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