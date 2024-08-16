З 19 серпня у Кураховому на Донеччині продовжать комендантську годину

Вона триватиме з 17.00 до 9.00.

У Кураховому продовжили комендантську годину.

Про це повідомив очільник Донеччини Вадим Філашкін.

За його словами, у відповідному розпорядженні йдеться, що комендантська година діятиме з 17.00 по 9.00.

Зміни почнуть діяти з 19 серпня.

Філашкін також закликав жителів прифронтових громади евакуюватися.

У Новогродівці комендантська година триватиме тепер із 15:00 до 11:00.

У двох громадах Харківської області (Дергачівській та Липецькій) теж подовжили комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 9:00.