З 19 серпня у Кураховому на Донеччині продовжать комендантську годину

У Кураховому продовжили комендантську годину.
Про це повідомив очільник Донеччини Вадим Філашкін.
За його словами, у відповідному розпорядженні йдеться, що комендантська година діятиме з 17.00 по 9.00.
Зміни почнуть діяти з 19 серпня.
Філашкін також закликав жителів прифронтових громади евакуюватися.
- У Новогродівці комендантська година триватиме тепер із 15:00 до 11:00.
- У двох громадах Харківської області (Дергачівській та Липецькій) теж подовжили комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 9:00.
- Щодо евакуації, то напередодні керівник Покровської міської військової адміністрації, що на Донеччині, Сергій Добряк оприлюднив звернення до жителів громади із закликом залишити місто, оскільки росіяни наблизилися майже впритул.