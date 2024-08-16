На Черкащині СБУ викрила клірика УПЦ МП, який виправдовував російську агресію

Настоятель храму поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії.

Служба безпеки викрила ще одного клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП), який відкрито виправдовував російську агресію. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Цього разу йдеться про настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну рф проти України", — зазначили в СБУ.

За даними слідства, клірик поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.

Також настоятель розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

"У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ (МП)", — додають у відомстві.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф 8 підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.