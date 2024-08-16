Російські окупанти завдали ударів по Антонівці, що на Херсонщині. Внаслідок обстрілів виникла пожежа в будівлі "зеленої школи". Освітній заклад вщент знищений.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні російські окупанти добили першу в Україні і єдину на Херсонщині "зелену школу", яка була створена на базі школи №21 в Антонівці. Рашисти атакували унікальну школу двічі за пів дня, завдавши непоправної шкоди", — повідомив очільник МВА.

Мрочко додав, що навчальний заклад, зведений за допомоги уряду Фінляндії, прийняв своїх перших дві сотні учнів 2016 року. Це була непересічна подія для всієї України – “зелену школу” збудували за європейськими принципами енергозбереження. В ній була встановлена система очищення повітря – рекуперації. Всередині приміщення – ніяких труб та батарей. Тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху.

Очільник МВА оприлюднив відео, якою була "зелена школа" в Антонівці до та після низки атак російських окупантів. Він зазначив, що внаслідок другої ворожої атаки школа згоріла вщент.