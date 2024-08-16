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Міноборони: частка вітчизняних виробників у забезпеченні армії речовим майном складає понад 80%

Зокрема, Державний оператор тилу замовив в одного з вітчизняних виробників хімічні грілки. Крім того, новим постачальником жіночих літніх польових костюмів та пончо стала одна з українських компаній. 

Міноборони: частка вітчизняних виробників у забезпеченні армії речовим майном складає понад 80%
Фото: Міноборони

З початку своєї діяльності в грудні 2023 року закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» залучила до постачання речового майна для ЗСУ 28 нових українських виробників. Таким чином, наразі частка вітчизняних виробників у загальному обсязі контрактування армії речовим майном складає понад 80%, повідомляє Міноборони. 

Зокрема, агенція замовила в одного з вітчизняних виробників хімічні грілки, які військові зможуть використовувати як альтернативне джерело тепла. Це пакети з сумішшю на основні натуральних компонентів, а саме: солей або активованого вугілля, води, що у взаємодії призводять до виділення тепла.

Раніше для військових закуповувались лише грілки китайського виробництва за вдвічі вищою ціною. Загальна економія лише на цій закупівлі склала приблизно 12,5 млн грн. Загалом ДОТ придбав хімічних грілок на суму майже 9 млн грн.

Крім того, новим постачальником жіночих літніх польових костюмів та пончо стала одна з українських компаній, яка понад 10 років співпрацює з провідними європейськими компаніями й виготовляла уніформу для структур країн ЄС.

“Завдяки розширенню конкуренції ми бачимо, як покращується якість товарів для ЗСУ та водночас знижується ціна. Це важливий аспект нашої стратегії, оскільки прозорі правила закупівель забезпечують ширший вибір постачальників та створюють умови для інновацій. Наша мета – постачати військовим все необхідне, ефективно використовуючи державні ресурси”, – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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