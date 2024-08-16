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Бої на Курщині: легіон “Свобода Росії” закликав російських військових здаватися в полон ЗСУ

Також легіонери пропонують російським військовим ставати до їхніх лав.

Бої на Курщині: легіон “Свобода Росії” закликав російських військових здаватися в полон ЗСУ
Фото: легіон “Свобода Росії”

Легіон “Свобода Росії”, який входить до складу Збройних Сил України, закликав російських військових на Курщині здаватися в полон ЗСУ. 

Про це йдеться у дописі легіону у Телеграмі. 

“Звертаємось до військовослужбовців російської армії. Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватись на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медаль полкана або черговий особняк Герасимова”, – йдеться у зверненні. 

Російські добровольці зазначають, що таке рішення – здорова альтернатива бездумній смерті.

“Закликаємо всіх військовослужбовців ЗС РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ, як це зробили ваші товариші. А для тих, хто має бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії – залишається залізна опція приєднатися до Легіону. Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль. Історія вчить, що коли народ втрачає віру в "правителів", він обирає волю. І, здається, цей момент уже настав”, – також йдеться у зверненні.

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