Канада дозволила Україні використовувати надану їй зброю для операції на території РФ

Міністерство оборони Канади заявило, що Україна може вільно використовувати танки та бронетехніку, надані Канадою, на території Росії, передає CBC News.
Зазначається, що Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки та сотні броньованих патрульних машин, а також декілька гаубиць M-777.
Відео, зняте CNN вздовж українського кордону в четвер, показало, як патрульна машина Senator канадського виробництва пересувається територією Росії.
“Українці найкраще знають, як захищати свою Батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхній потенціал”, – заявила речниця міністерства оборони Андре-Анн Пулен у заяві для ЗМІ.
Вона додала, що Канада не встановлює географічних обмежень на використання військової техніки, яку країна передає Україні.
- Британія дозволила Україні використовувати надану зброю на території РФ, крім ракет Storm Shadow. Британська сторона наголосила, що надану зброю Україна має використовувати "відповідно до міжнародного права".
- Президент Фінляндії заявив, що Україна може використовувати фінську зброю під час операції на території Росії. Також глава держави висловив підтримку операції України на Курщині.
- Натомість США досі не надали дозвіл використовувати далекобійні ракети ATACMS по території Росії.