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У ДШВ показали перші години наступальної операції у Курській області

Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. 

У ДШВ показали перші години наступальної операції у Курській області
Початок операції у Курській області
Фото: Скріншот відео ДШВ

У Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показали кадри перших годин наступальної операції Сил оборони у Курській області 6 серпня цього року. 

Про це йдеться на сторінці ДШВ.

"Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені. День, який увійде в історію російсько-української війни", – так прокоментували операцію у Командуванні. 

Також додали, що на початковому етапі операції стали визначальними ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша. 

"Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції", – наголосили у ДШВ. 

  • Учора, 14 серпня, понад 100 російських солдатів вирішили здалися в полон Силам оборони України в Курській області.
  • Станом на 15 серпня у Курській області Україна контролює 82 населені пункти, там уже створили військову комендатуру та говорять про гуманітарні коридори для цивільних.
  • Курська операція триває з 6 серпня. 12 серпня її проведення визнав Київ. Серед цілей називали порушення логістики ворога для інших напрямків та створення в Курській області, з якої б'ють по Сумській, буферної зони. 
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