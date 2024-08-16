У ДШВ показали перші години наступальної операції у Курській області

Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції.

У Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показали кадри перших годин наступальної операції Сил оборони у Курській області 6 серпня цього року.

Про це йдеться на сторінці ДШВ.

"Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені. День, який увійде в історію російсько-української війни", – так прокоментували операцію у Командуванні.

Також додали, що на початковому етапі операції стали визначальними ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша.

"Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції", – наголосили у ДШВ.