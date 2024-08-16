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Армія РФ скидала на Нікопольщину боєприпаси з БпЛА, атакувала артилерією та дронами

Понівечена інфраструктура, потрощені комунальне підприємство, приватний будинок, гараж та пожежна машина.

Армія РФ скидала на Нікопольщину боєприпаси з БпЛА, атакувала артилерією та дронами
Пожежа після обстрілу Нікопольщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Увечері і вночі ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини артилерією, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що зранку російські війська продовжили терор.Гучно було у Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах. 

Понівечена інфраструктура, потрощені комунальне підприємство, приватний будинок, гараж та пожежна машина. А ще – будівля, що не експлуатувалася. Вона зайнялася, але вогонь загасили. Пошкоджена й лінія електропередач. Ніхто з людей не постраждав.

Ліквідація наслідків ворожої атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Ліквідація наслідків ворожої атаки

Окупанти обстрілами пошкодили соціальний заклад на Дніпропетровщині.

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