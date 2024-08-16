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Окупанти атакували Київщину дронами: влучань та постраждалих немає

Мешканців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Окупанти атакували Київщину дронами: влучань та постраждалих немає
Фото: Сили оборони Півдня

Російські війська в ніч на 16 серпня укотре атакували Київщину безпілотниками.

Про це повідомили у Київській ОВА.

За інформацією оперативних груп, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на території регіону не зафіксовано. 

Постраждалих серед населення немає. 

"Звертаємося до кожного жителя області з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях поки не мине небезпека", – наголосили в ОВА. 

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