Окупанти атакували Київщину дронами: влучань та постраждалих немає

Російські війська в ніч на 16 серпня укотре атакували Київщину безпілотниками.
Про це повідомили у Київській ОВА.
За інформацією оперативних груп, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на території регіону не зафіксовано.
Постраждалих серед населення немає.
"Звертаємося до кожного жителя області з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях поки не мине небезпека", – наголосили в ОВА.
- Нещодавно на Київщині унаслідок ворожої ракетної атаки загинули чоловік і 4-річна дитина.
- Згодом Зеленський заявив, що встановили, звідки окупанти запускали повітряну ціль.