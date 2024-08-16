Окупанти атакували Київщину дронами: влучань та постраждалих немає

Російські війська в ніч на 16 серпня укотре атакували Київщину безпілотниками.

Про це повідомили у Київській ОВА.

За інформацією оперативних груп, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури на території регіону не зафіксовано.

Постраждалих серед населення немає.

"Звертаємося до кожного жителя області з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися в укриттях поки не мине небезпека", – наголосили в ОВА.