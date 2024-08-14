Президент Фінляндії заявив, що Україна може використовувати фінську зброю під час операції на території Росії

Також глава держави висловив підтримку операції України на Курщині.

Александер Стубб під час візиту на Аландські острови у вівторок прокоментував українське вторгнення в Курську область, повідомляє Yle.

За словами Стубба, Україна має повне право захищати себе, просуваючись в Курську область, оскільки Росія регулярно бомбардує українську столицю Київ і окупувала значні території України.

“Ми не бачимо причин для обмеження діяльності українців”, – сказав Стубб.

Глава держави також заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, на російській території.

“У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в рамках міжнародного права”, – зазначив він.

Зазначимо, Україна отримувала від Фінляндії різноманітну військову допомогу. Зокрема, зенітні артустановки ItK 61, міномети Krh/92, протитанкові гранатомети M72 LAW, штурмові гвинтівки тощо.

Наразі Фінляндія надіслала Україні військової допомоги на близько 90 млн євро.