Президент Фінляндії заявив, що Україна може використовувати фінську зброю під час операції на території Росії

Александер Стубб під час візиту на Аландські острови у вівторок прокоментував українське вторгнення в Курську область, повідомляє Yle.
За словами Стубба, Україна має повне право захищати себе, просуваючись в Курську область, оскільки Росія регулярно бомбардує українську столицю Київ і окупувала значні території України.
“Ми не бачимо причин для обмеження діяльності українців”, – сказав Стубб.
Глава держави також заявив, що Україна може використовувати зброю, надану Фінляндією, на російській території.
“У нас немає жодних обмежень щодо того, яку зброю Україна може використовувати і яким чином. Відправною точкою є те, що Україна має повне право захищати себе в рамках міжнародного права”, – зазначив він.
Зазначимо, Україна отримувала від Фінляндії різноманітну військову допомогу. Зокрема, зенітні артустановки ItK 61, міномети Krh/92, протитанкові гранатомети M72 LAW, штурмові гвинтівки тощо.
Наразі Фінляндія надіслала Україні військової допомоги на близько 90 млн євро.
- Раніше Лондон не дав дозволу Україні використовувати ракети Strom Shadow під час курської операції.
- Натомість Німеччина дозволила використання своєї військової техніки на території РФ.