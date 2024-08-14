​На Сумщині знешкодили російську авіабомбу, яку знайшли в одному із сіл області

У Сумській області вибухотехніки знешкодили російську авіаційну бомбу УМПБ Д-30.
Про це повідомили у Нацполіції.
"Працівники вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області мають значний досвід знешкодження різного типу боєприпасів" – зазначили у Нацполі.
Боєприпас виявили у одному з сіл області, під час падіння бомба не вибухнула, але отримала пошкодження та розділилась на два фрагменти.
Робота поліцейських розпочалась з визначення типу боєприпасу, оскільки це дає розуміння його безпечного знешкодження.
"Забезпечивши охорону периметра та створивши безпечну зону навколо знахідки, вибухотехніки поліції знешкодили авіабомбу шляхом контрольованого підриву на тимчасовому підривному майданчику неподалік", – повідомили правоохоронці.
Поліцейські нагадують: у випадку виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси чи їх рештки, а особливо бомб, безпілотних літальних апаратів різних типів, ракет або їх залишків, ні в якому разі не підходьте близько до них, не чіпайте їх та не проводьте з ними жодних маніпуляцій.
Повідомте про небезпечну знахідку на лінію 102.