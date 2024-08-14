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​На Сумщині знешкодили російську авіабомбу, яку знайшли в одному із сіл області

Правоохоронці знешкодили авіаційну бомбу УМПБ Д-30.

​На Сумщині знешкодили російську авіабомбу, яку знайшли в одному із сіл області
Знешкодження УМПБ Д-30
Фото: Нацполіція

У Сумській області вибухотехніки знешкодили російську авіаційну бомбу УМПБ Д-30.

Про це повідомили у Нацполіції. 

"Працівники вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Сумській області мають значний досвід знешкодження різного типу боєприпасів" – зазначили у Нацполі.

Боєприпас виявили у одному з сіл області, під час падіння бомба не вибухнула, але отримала пошкодження та розділилась на два фрагменти.

Робота поліцейських розпочалась з визначення типу боєприпасу, оскільки це дає розуміння його безпечного знешкодження. 

Знешкодження УМПБ Д-30
Фото: Нацполіція
Знешкодження УМПБ Д-30

"Забезпечивши охорону периметра та створивши безпечну зону навколо знахідки, вибухотехніки поліції знешкодили авіабомбу шляхом контрольованого підриву на тимчасовому підривному майданчику неподалік", – повідомили правоохоронці. 

Поліцейські нагадують: у випадку виявлення будь-яких боєприпасів, підозрілих предметів, схожих на боєприпаси чи їх рештки, а особливо бомб, безпілотних літальних апаратів різних типів, ракет або їх залишків, ні в якому разі не підходьте близько до них, не чіпайте їх та не проводьте з ними жодних маніпуляцій. 

Повідомте про небезпечну знахідку на лінію 102.

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