Чому незалежність для УПЦ МП від Константинополя — фейк? І спроба знову провалити церковний закон

Передостанній тиждень серпня значиться в парламентському розкладі як пленарний. Зібравшись уперше за місяць, депутати мають вирішити безліч важливих питань. Зокрема: кадрові, додаткові виплати для військових, позбавлення державних нагород зрадників різного штибу тощо. Саме таке завдання керівництву «слуг» поставив президент на зумнараді 13 серпня. Важливо підготувати й проголосувати все перед Днем Незалежності — відзвітувати до свята.

Але першим буде питання про остаточну заборону в Україні московської церкви. Не вдасться заборонити — далі робота не піде. Саме з такою вимогою виступила ініціативна група, яка просуває закон і заблокувала трибуну 23 липня. Перше читання нормативного акта відбулося ще в жовтні, друге непристойно затягнулося. «Нас понад 70 людей, — пояснює член ініціативної групи. — Ми: «Голос», ЄС, притомна частина «Слуги» (переважно мажоритарники. — С.К.) і навіть одна людина з ОПЗЖ —чітко сказали їм (провладному крилу «Слуги». — С.К.): якщо закон знову відкладуть, узагалі ні за що не голосуватимемо. Тільки подовження воєнного стану. І все. Тобто Рада буде паралізована».

Пошуки можливого рішення почалися відразу: у кабінеті спікера зібралася нарада, на якій обговорювали, як бути з проблемним законом. Версії лунали креативні. Три основні:

Ухвалимо, але як було в першому читанні. Тобто на дві сторінки й максимально ні про що;

Ухвалимо, але в перехідних положеннях напишемо, що набуде чинності через рік;

Треба поїхати на Фанар, домовитися, щоб Варфоломій дав автономію тим представникам УПЦ МП, які вважають, що вони не РПЦ, але не хочуть йти в ПЦУ. Усе ж просто — питання зніметься саме!

Авторство останньої належить Давидові Арахамії. Який раніше (ще взимку) висловлювався за те, щоб, наприклад, митрополит Онуфрій відмовився від посади предстоятеля (обирають довічно. — С.К.), тоді, може, і проблема «якось» вирішилася б.

Фото: Макс Требухов Під час засідання ВРУ

«Ми — всі, хто був у залі — чітко розуміли: він пропонуватиме будь-що, аби знову відкласти закон. Його ідея — до американських виборів. Щоб, мовляв, не нагнітати», — переповідає LB.ua очевидець.

«Усі посміялися, але це все ж таки Давид, він керівник, тому вирішили, що має зі своєю пропозицією час до 15 серпня — чергового засідання профільного комітету. Найгучніше сміялася Тимошенко, яка сказала, що, аби домогтися навіть не початку відповідних переговорів, а банальної зустрічі зі Вселенським Патріархом, треба працювати 24 на 7, причому пару місяців», — додав ще один. Але Арахамію це не засмутило, він тут же створив собі «робочу групу» у складі Олени Кондратюк і Тараса Батенка, які мали б поїхати на Фанар разом з ним.

Як вдалося дізнатися LB.ua, жодних запитів на зустріч з провладними представниками українського парламенту на Фанар за останній місяць не надходило. Навіть просто запитів.

Натомість кілька депутатів під час фактичної канікулярної перерви з 23 липня поїхали у Штати. Де на зустрічах із сенаторами й конгресменами неочікувано виявили: американці загалом не проти церковного закону. Кажуть: оскільки йдеться про національну безпеку, а не про релігію (цей момент найважливіший. — С.К.), під час війни робіть, що вважаєте за потрібне. Тільки коли будете перекладати, уникайте терміна prohibited, в англійський він too much.

Погодьтеся, це зовсім не той порядок контраргументів, які приписують партнерам зсередини. «Коли ми у Штатах розповідали, що Роберт Амстердам (лобіст, найнятий за гроші православного олігарха Вадима Новинського. — С.К.) погрожує кожному депутату, який підтримає закон, персональними санкціями, з нас просто сміялися. Бо з юридичного погляду це дичина», — свідчить член делегації.

Однак формула «попросімо у Варфоломія незалежності для УПЦ МП» набула певної популярності. Зокрема на Банковій. Звідти пішла гуляти в маси. Особливо в ЗМІ. Які, не розібравшись, просто переказують те, що почули в ОП.

Фото: Оrthodoxtimes Вселенський патріарх Варфоломій

Так, почуте має право на життя. Але є, як каже Майкл Щур, одне але: канонічні правила, яким підпорядковується усе світове православʼя. Церква — це не тютюнова фабрика, де заміниш директора — і виторг одразу зросте. У цьому світі діють свої, часто протилежні до світських закони.

LB.ua просто й доступно пояснює, чому ідея про томос для УПЦ МП — маячня. Повна.